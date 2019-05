IPTU: pague a 4ª parcela com 5% de desconto até sexta-feira (10)

A 4ª parcela do IPTU/2019, com desconto de 5% por parcela, vence na sexta-feira (10) para os contribuintes que optaram para o parcelamento em dez vezes. O desconto será concedido na parcela que for paga até a data do vencimento.

O contribuinte que quiser obter desconto não pode estar inscrito na Dívida Ativa com pendência de débitos. O pagante, que tiver o carnê, poderá pagar o IPTU/2019 em qualquer agência bancária conveniada.

No site da prefeitura, o contribuinte tem a possibilidade de retirar a segunda via para efetuar o pagamento. Para receber o carnê em casa o contribuinte pode atualizar o endereço pelo site. O valor mínimo por parcela é de R$ 50,00, podendo ser até em 10 vezes para dívidas acima de R$ 500.

Para maiores informações o contribuinte por ir até a Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na rua Arthur Jorge, 500 - Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.

