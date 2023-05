Jacques da Luz recebe Copa de Ginástica neste sábado

Por meio do Programa Movimenta Campo Grande, acontece neste sábado (13), até às 12h, a 2ª Edição da Copa de Ginástica Rítmica, organizada Fundação Municipal de Esporte (Funesp), na quadra do Parque Jacques da Luz, Bairro Moreninhas.

A competição terá 28 atletas do projeto que compõem as equipes de treinamento.

A intenção do evento é selecionar 16 atletas que vão compor a equipe que irá representar Campo Grande no Torneio Regional Centro-Oeste de GR, no mês de agosto, na cidade de Goiânia – GO. Ao todo está sendo aguardado um público de mais de 300 pessoas, entre pais de alunos, convidados, autoridades e visitantes do parque.

O projeto faz parte do Programa Movimenta Campo Grande que atende as sete regiões da cidade, mais os dois distritos.

As aulas de ginástica são ministradas nos períodos matutino e vespertino com duração de uma hora. Ao todo, o projeto atende 150 meninas, com idade entre cinco e 17 anos, em vários pontos de Campo Grande, sendo que algumas delas já competem em torneios de nível nacional.

Serviço

Evento: Copa de Ginástica Rítmica

Local: Parque Jacques da Luz – Bairro Moreninhas

Horário: das 8h às 12h

