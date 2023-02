Janine anuncia reordenamento na Três Barras

Definida a construtora responsável pelo reordenamento viário no entorno da rotatória das avenidas Três Barras, o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, declarou em entrevista ao JD1 que as obras não devem demorar para começar.

“É uma notícia boa, já licitamos e só tem que passar o orçamento agora pela Câmara Municipal que voltou aos trabalhos nesta semana, e a gente já pode emitir a ordem de serviço. Será pavimentada algumas vias de entorno, vai ficar muito bom depois que estiver tudo pronto”, frisou.

O reordenamento viário será no entorno da rotatória das avenidas Três Barras, José Nogueira Vieira e ruas Final e Marquês de Lavradio, principais acessos aos bairros Tiradentes, Parque Dallas, Rita Vieira e Vilas Boas.

Está programada a retirada da rotatória e instalação de dois conjuntos semafóricos, com 20 porta-focos e a adoção da mão-única numa quadra das ruas Domingos Jorge Velho e Miguel Sutil.

Sem a rotatória e com a construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da Avenida Três Barras nesse trecho.

