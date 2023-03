JD1TV: Imagens mostram momento em que motociclista bate em meio-fio e morre

Imagens de câmeras de seguranças registraram o momento em que David dos Santos Francisco, de 56 anos, perdeu o controle da moto que pilotava, uma Honda Biz, colidiu contra o meio-fio e morreu. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, na Avenida Manoel da Costa Lima, região do Trevo Imbirussu, em Campo Grande.

Conforme o registro do boletim de ocorrência, o homem seguia pela via, quando em determinado momento perdeu o controle da direção, bateu a roda dianteira no meio-fio, caiu no canteiro central e bateu em uma árvore.

A vítima não possuía carteira de habilitação. As autoridades tentaram buscar contato de algum familiar, mas não tiveram êxito nos sistemas de registro. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e tentaram reanimar a vítima, mas David não resistiu aos ferimentos provocados no acidente. Veja o vídeo:

