JD1TV AGORA: Incêndio de grandes proporções atinge Camelódromo

O Camelódromo, comércio mais popular de Campo Grande, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na tarde deste domingo (11).

A reportagem soube que diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para combater as chamas, que atingiram boa parte do prédio que está instalado os boxes dos comerciantes.

Ainda não há informações claras sobre o que teria provocado o incêndio.

A fumaça podia ser vista de longe e a situação gerou um 'corre-corre' do lado de fora do estabelecimento. A informação é que os proprietários dos boxes estão pelo local na tentativa de salvar alguns produtos.

O JD1 Notícias acompanha o desenrolar da ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também