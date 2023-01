JD1TV: Árvore cai em fios de alta tensão e pega fogo na Ernesto Geisel

Uma árvore acabou caindo e rompendo cabos de alta tensão, em decorrência da forte chuva que chegou em Campo Grande nesta terça-feira (17), e fechou completamente um dos sentidos da avenida Ernesto Geisel, no bairro Guanandi.

Além do rompimento dos cabos de alta tensão e a obstrução da avenida no sentido bairro centro, a árvore também começou a pegar fogo devido a corrente elétrica. O Corpo de Bombeiros está no local, mas acionou a Energisa devido aos cabos rompidos.

O rompimento dos cabos acabou deixando moradores da região sem luz.

Acompanhe:

Deixe seu Comentário

Leia Também