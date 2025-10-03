JD1TV: Bombeiros salvaram doguinho de casal carbonizado em Campo Grande

Durante o atendimento a ocorrência do feminicídio de Gisele da Silva Cylis Saochine, de 40 anos, e o suicídio do autor, o marido dela, Anderson Saochine Cylis Rezende, de 49 anos, o Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar o cachorro da família em meio as chamas que consumiam a casa.

No vídeo encaminhado para a reportagem, o morador registra o momento que o militar consegue retirar o cão com vida e colocá-lo do lado de fora da residência.

Inicialmente, o cachorro, bastante acuado, tenta retornar para a casa, porém, é acolhido por uma garota - há a suspeita que essa menina seja a filha do casal.

Para conter as chamas, foram utilizados 3 mil litros de água, quatro unidades de combate a incêndio e 11 militares.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã ligou para Gisele por volta das 18h e a vítima contou que teve uma discussão com o marido, mas sem ser agredida. As discussões teriam começado ainda no período da tarde.

Preocupada, a irmã tentou contato novamente por volta das 19h, no entanto, não conseguiu falar com Gisele. Durante essa ausência de contato, a familiar recebeu uma ligação de vizinhos indicando que a casa onde Gisele e Anderson moravam estavam pegando fogo.

Conforme já informado pelo JD1 Notícias, o indicativo é que Anderson tenha assassinado Gisele a facadas no fundo da casa, arrastando o corpo até o quarto, onde colocou fogo. Na sequência, entrou no veículo e incendiou o carro, estando dentro do mesmo.

Foi encontrado um galão de tinner e álcool, sendo o primeiro manchado de sangue.

