Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital

Gisele da silva Cylis Saochine, de 40 anos, conversou com a irmã por ligação cerca de uma hora antes de ser morta a golpes de facas e ter o corpo carbonizado, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, ao longo da noite desta quinta-feira (2).
O feminicídio foi provocado pelo companheiro Anderson Saochine Cylis Rezende, de 49 anos, que tirou a própria vida ao colocar fogo no corpo dentro do veículo do casal, uma Fiat Strada. Eles estavam em processo de separação.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a irmã ligou para Gisele por volta das 18h e a vítima contou que teve uma discussão com o marido, mas sem ser agredida. As discussões teriam começado ainda no período da tarde.
Preocupada, a irmã tentou contato novamente por volta das 19h, no entanto, não conseguiu falar com Gisele. Durante essa ausência de contato, a familiar recebeu uma ligação de vizinhos indicando que a casa onde Gisele e Anderson moravam estavam pegando fogo.
Conforme já informado pelo JD1 Notícias, o indicativo é que Anderson tenha assassinado Gisele a facadas no fundo da casa, arrastando o corpo até o quarto, onde colocou fogo. Na sequência, entrou no veículo e incendiou o carro, estando dentro do mesmo.
Foi encontrado um galão de tinner e álcool, sendo o primeiro manchado de sangue.
O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram atuando no local da ocorrência, registrado como suicídio e feminicídio.
