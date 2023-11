JD1TV: Bueiro transborda e 'alaga' Zahran durante chuva forte em Campo Grande

Durante o início da noite desta sexta-feira (24), a chuva retornou para Campo Grande após dias de ausência e com ela quase trouxe estragos para a cidade, mas a intensidade foi suficiente para fazer um bueiro transbordar na Avenida Eduardo Elias Zahran.

Um vídeo encaminhado para o JD1 Notícias mostra a situação no cruzamento da avenida com a rua Sebastião Lima, no Jardim Monte Líbano, enquanto a chuva cai em boa intensidade, conforme avisado pela meteorologia já há alguns dias.

Dessa forma, o bueiro não suportou tamanho volume de água e transbordou, trazendo transtorno na via da cidade, obrigando motoristas que trafegavam pela região a tomarem cuidado e redobrar a atenção no trânsito.

No vídeo também fica evidente a quantidade de água existente na via, mostrando que os poucos minutos que a chuva esteve presente em Campo Grande, foi o suficiente para aliviar ainda mais o calor.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) reafirmou nesta sexta-feira a possibilidade das chuvas permaneceram na cidade e em várias regiões de Mato Grosso do Sul durante esse final de semana.

