JD1TV: Câmera flagra 'rodopios' de Saveiro em capotamento na Av. Guaicurus

Câmera de segurança de uma residência flagrou o exato momento em que o motorista, de 38 anos, capota várias vezes a Volkswagen Saveiro que conduzia pela Avenida Guaicurus, no Jardim Monumento, em Campo Grande, na manhã deste sábado (15).

A cena mostra que ele perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central da pista, 'rodopiando' duas vezes no ar e, por sorte, parando com as quatro rodas no asfalto. Ele estava dirigindo com sinais visíveis de embriaguez e sob efeito de entorpecentes, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Conforme informações colhidas no local pela reportagem, vários cigarros e cerveja foram espalhados no carro e no canteiro.

Foi constatado ainda que a CNH do condutor está vencida e a documentação do carro atrasada.

O motorista teve apenas escoriações e inclusive, dificultou o trabalho do Samu e Corpo de Bombeiros que o socorreram e levaram para a Santa Casa. O carro foi recolhido por um guincho e levado ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Veja as imagens publicadas pela página @passeandoemcampogrande no Instagram:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também