JD1TV: Caminhão da Coca-Cola atropela ciclista na Ernesto Geisel

Um acidente envolvendo um caminhão da Coca-Cola e um ciclista, aconteceu agora a pouco na avenida Ernesto Geisel com a Brilhante, na Capital. Conforme apurado pela equipe de reportagem do JD1 que está no local, os dois desciam o mesmo sentido da via quando houve a colisão. No momento, o trânsito está lento na região. O alerta é que os condutores busquem rotas alternativas, evitando passar pelo local do acidente.

De acordo com o motorista do caminhão, o ciclista estava no ponto cego no veículo. A vítima, de 43 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhada para o hospital Santa Casa de Campo Grande.

As informações são de que o ciclista fraturou os ossos da perna, tíbia e fíbula, que formam a parte do corpo popularmente conhecida como “canela”. No momento do socorro, a vítima gritava de dor. Confira:

