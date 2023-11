JD1TV: Capital fica alagada após chuvas fortes

Além das chuvas e ventos registrados em Campo Grande, as ruas ficaram alagadas e motoristas enfrentam dificuldades nas principais vias da cidade neste domingo (26).

Um leitor relatou que na Avenida Ernesto Geisel depois da ponte da Mascarenhas de Moraes, a água está subindo quase no nível acima do motor do carro, "cortem caminho", avisa.

No decorrer da avenida, o córrego em frente ao Shopping Norte Sul Plaza, já está bem cheio, mas ainda não transbordou.

Já as ruas próximas ao Comper da Tamandaré, também estão com o nível de água bem acima do meio-fio. O aviso fica para os motoristas e pedestres escolherem caminhos alternativos ao saírem de casa Veja:

