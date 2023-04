JD1TV: furto de fios deixa semáforos apagados e gera caos no trânsito da Gury Marques

No início da manhã desta quarta-feira (5), motoristas e motociclistas precisaram ter muita atenção e principalmente paciência para conseguir passar pelo cruzamento da Avenida Gury Marques com Guaicurus, no Universitário, devido aos semáforos apagados em virtude do furto de um cabeamento de fios.

O transtorno gerou um tumulto no trânsito no horário considerado de pico da via e muitas pessoas optaram por trocar a rota.

Os vídeos de motoristas enfrentando o desafio foram encaminhados e reproduzidos pela página 'Passeando em Campo Grande', no Instagram.

Nos comentários, diversas pessoas ficaram indignadas com a situação.

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) informou que uma equipe estava trabalhando o mais rápido para reparar os danos e evitar novos transtornos, mas explicou haver o furto, que gerou o apagão dos semáforos.

