JD1TV: Jiboia "para o trânsito" aos passear em avenida do Parque dos Poderes

Calma e posturada. Uma jiboia 'parou o trânsito' na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, em Campo Grande nesse domingo (7). O flagrante foi registrado e logo ganhou as redes sociais com uma dublagem bem humorada.

Para garantir a segurança da serpente, agentes do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que passavam pelo local fizeram a escolta da jiboia.

Ao longo da Avenida, uma fila de carros e motos se formou para esperar a jiboia atravessar a via. Curiosos saíram dos veículos ou pararam as atividades físicas no Parque para registrar o momento.

"Até a dona jiboia foi se exercitar logo cedo no Amigos do Parque neste domingo chuvoso. E a sorte dela foi que nossos agentes estavam lá para garantir a segurança de todos", brincou a legenda da publicação do vídeo nas redes sociais. Veja:



É importante lembrar que, segundo especialistas, o contato com animais silvestres deve ser mínimo. Quando encontrar o bicho no ambiente urbano, o ideal é não realizar movimentos bruscos, ficar quieto e acionar a PMA ou Corpo de Bombeiros.

Não pegue, toque ou mexa no animal. Acione o resgate, ligue nos números: 193, (67) 3357-1500 ou (67) 3357-1501.

