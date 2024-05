JD1TV: Mãe e filha são socorridas com fraturas em acidente de moto na Fábio Zahran

Mãe e filha, uma adolescente, que estavam em uma motocicleta, ficaram feridas e sofreram fraturas logo após um acidente de trânsito, envolvendo um veículo Volkswagen Polo, no cruzamento da Avenida Fabio Zahran com a rua Aguiar Pereira de Souza, na Vila Progresso, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo informações repassadas para a reportagem por testemunhas que estavam no local do acidente, a condutora da moto seguia pela avenida e ao tentar passar pelo cruzamento, foi colhida pelo motorista do Polo, que tentava fazer a conversão para sair da Fabio Zahran e acessar a rua Aguiar Pereira de Souza.

Devido ao impacto, houve danos materiais nos dois veículos. Porém, a mãe, que pilotava a moto, e a filha, que estava na garupa da motocicleta, foram arremessadas contra o asfalto e sofreram diversos ferimentos, além de algumas fraturas pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas para atendimento médico na Santa Casa, mas ambas não estavam em estado grave.

A Polícia Militar de Trânsito esteve pelo local e verificou que a mulher da moto não era habilitada e o carro tinha documentação atrasada.

JD1TV: Mãe e filha são socorridas com fraturas em acidente de moto na Fábio Zahranhttps://t.co/BpLqmxra8x pic.twitter.com/0RPeUws0wf — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 27, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também