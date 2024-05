JD1TV: Moradores do Coronel Antonino reclamam de fogo em terreno do Correios

Cerca de 2 hectares terreno do Correios, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. pegou fogo durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (23). O Corpo de Bombeiros usou abafadores para conter as chamas.

No local, o comandante dos bombeiros, Jesué Pereira de Britto, contou que a guarnição foi acionada por volta das 7h da manhã de hoje. Ao chegar no endereço indicado, com o fogo já tomando conta de tudo, a equipe usou abafadores para apagar o incêndio.

“Ficou só a fumaça agora. Não é possível precisar ainda o que teria causado o incêndio, possivelmente queima de lixo ilegal”, detalhou.

Apesar as equipes terem sido acionadas apenas na manhã de hoje, moradores da região disseram ao JD1 que há dias o fogo vem se alastrando pelo terreno.

A dona de um restaurante, localizado na Rua Das Américas, que é paralela a Consul Assaf Trad, contou que todo ano a área é incendiada nesta época do ano, uma vez que moradores de rua vivem em uma casa abandonada dentro do terreno.

“Estou aqui há 5 anos e desde quando estou aqui, esses incêndios acontecem. Pessoas em situação de rua frequentam essa casa abandonada que era do Corroreios, então eu acredito que eles acendem alguma coisa e o fogo toma conta de tudo”, comentou a comerciante Zenith de Araujo.

Em outro incêndio de grande proporção que teve na região, ela precisou apagar as chamas para seu restaurante não ser atingido.

O sócio de uma garagem de carros, localizada na mesma rua do restaurante, Fabiano Rodrigues, detalhou a reportagem que pelo menos duas vezes por ano o terreno pega fogo. “Nunca vimos bombeiros ai dentro, não sei se é por ser um terreno particular. Mas causa muitos transtornos, porque gera bastante sujeira, a fumaça é incomoda. Sempre que isso acontece temos que ficar cuidando e limpando as fuligens”.

O JD1 entrou em contato com o Correios, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para qualquer manifestação da entidade.

