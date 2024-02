JD1TV: Motociclista fica em estado grave em acidente com outra moto na Capital

Motociclista, não identificado, foi socorrido em estado grave na manhã desta segunda-feira (26), após se envolver em um acidente de trânsito com outra motocicleta no cruzamento das avenidas Manoel da Costa Lima com das Bandeiras, na Vila Piratininga, em Campo Grande.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente e a princípio, a tentativa de uma conversão à esquerda teria sido o causador da colisão entre as duas motocicletas. Segundo apurado pela reportagem, a vítima seguia em uma Honda CG Titan e o outro envolvido estava em uma Honda Biz.

Os dois motociclistas seguiam pela Avenida Manoel da Costa Lima, mas o piloto da Titan estava trafegando pela faixa do meio e teria tentado realizar a conversão para acessar a Avenida das Bandeiras, quando houve o choque entre eles.

O homem que estava na Titan acabou sofrendo ferimentos mais graves, precisando ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros as pressas e encaminhado até a Santa Casa de Campo Grande. Não há informações se o outro envolvido ficou ferido.

Pelo local, também compareceu uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

