JD1TV: Paciente cai do quarto andar no hospital da Santa Casa

Paciente do hospital da Santa Casa caiu da janela do quarto andar na tarde desta segunda-feira (12), em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações recebidas pela reportagem do JD1 Notícias, a vítima recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e a princípio, retornou para internação na unidade hospitalar.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do paciente, que foi atendido enquanto estava caído no telhado.

Testemunhas filmaram a situação e ficaram desesperados com a cena. Ressalta-se que no vídeo, é perceptível notar que as janelas não possuem grade de proteção.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

