JD1TV: Parque das Nações tem pista toda iluminada

A falta de iluminação em alguns pontos do Parque das Nações Indígenas, era uma problema para quem costuma fequentar o parque no período da noite. Agora, pontos estratégicos receberam mais iluminação.

O JD1TV foi até lá conferir as novas instalações e conversou com o gestor do Parque, Wagner Pereira, que assumiu a gstão em janeiro deste ano. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também