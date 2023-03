JD1TV: "Pau quebra" após motociclista ser preso empinando moto na Via Park

Um jovem, identificado apenas como Luiz Felipe, foi preso no início desta tarde (17), após ser flagrado pela polícia empinando a motociclista que pilotava na Via Park, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, a polícia alegou "direção perigosa", praticada pelo jovem. Ele também não possui CNH, além da moto não ter placa, e também os retrovisores.

Segundo testemunhas, a polícia passava pelo cruzamento da Rua Antônio Maria Coelho, com a Via Park, quando viu ele pilotando e o jovem tentou fugir da abordagem policial.

"Ele furou sinal da Via Park com a Antônio Maria Coelho, fazendo um gol e um corsa baterem", relataram.

"Para não atingir ele, fui desviar e bati no gol. Por sorte ninguém se machucou. Mas ele tava correndo muito", descreveu a motorista do corsa à reportagem. Confira:

No local, a mãe do jovem, que diz ser advogada, alegou ser parente de um vereador da Capital, em discussão com policiais. Luiz Felipe foi encaminhado para a 3° DP de Campo Grande.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimentos para os condutores dos veículos. *Atualizada com novas informações.

