JD1TV: Sinalização no Parque dos Poderes chama atenção; Saiba o porquê

Pegadas de animais estão pintadas no asfalto do Parque dos Poderes .Um leitor indagou ao JD1 Notícias, se isso seria uma “faixa de pedestres" para os bichos, e em tom de humor, “se eles entenderiam isso?".

Indagado por nossa reportagem, o secretário Jaime Verruck, explicou a utilidade da estratégia. A pintura que chamou a atenção, na verdade sinaliza que o local é um ponto passagem mais frequente de animais que habitam a reserva, e que por meio de um estudo feito, para a reforma do Parque dos Poderes, foi possível identificar os pontos onde há maior constância de bichos atravessando a via. Ou seja, o alerta é na verdade para os condutores de veículos de quatro ou duas rodas, para que redobrem a atenção nesses pontos.

A sinalização existe em frente a Governadoria do Estado, assim como do Comando Geral da PM e outros pontos estratégicos no Parque. Assista à reportagem:

