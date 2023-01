JD1TV: Teto de shopping da Capital desaba e assusta clientes

Uma parte do teto do Shopping Campo Grande desabou na tarde deste sábado (21). No vídeo, gravado por clientes que estavam passeando na tarde de hoje, é possível ver o estrago provocado na praça de alimentação.

Segundo informações obtidas pelo JD1, ninguém ficou ferido. "Foi o susto mesmo. Na hora fez um barulho horrível, mas ainda bem que não foi nada demais. Apenas perdas materiais", relatou um leitor.

Confira:

