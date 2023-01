Jiboias são encontradas em árvore no meio de uma avenida na Capital

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Duas jibóias gigantes foram retiradas de uma árvore no meio da Av. Conde Boa Vista, no bairro Tijuca, em Campo Grande. O local é utilizado por moradores e tem fluxo intenso de trânsito.

Moradores postaram vídeos das duas cobras penduradas em uma árvore em frente a uma ponte. A Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar os animais.

Apenas uma jiboia precisou ser resgatada, de acordo com a corporação, a outra entrou na mata, à beira do córrego. Depois de capturada, a cobra foi levada para uma área de preservação ambiental.

As jiboias podem atingir até quatro metros de comprimento, mas não são venenosas e se alimentam de pequenos animais. Os bombeiros alertam que, ao se deparar com o bicho em área urbana, o melhor é buscar ajuda.

Orientações

A Polícia Militar Ambiental (PMA) orienta que ao avistar uma cobra ou qualquer outro animal peçonhento ou silvestre, a pessoa mantenha sempre uma distância de segurança entre ela e o animal.

Além disso, jamais tente capturar o animal, pois poderá deixar ele estressado, o que aumenta as chances de um ataque. A recomendação é acionar a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana que atende pelo número 153 ou o Corpo de Bombeiros é o 193.

Jiboia resgatada em Campo Grande - Foto: Divulgação/Osvaldo Nobréga

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também