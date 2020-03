João Rocha adia audiência na Câmara por causa de coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O vereador João Rocha (PSDB), presidente da Câmara Municipal, adiou a Audiência Pública que debateria o Projeto de Lei Complementar 669/19, que institui o Programa Municipal de Incentivo e Apoio às Redes de Desenvolvimento Socioeconômico (Pro-Redes)

O obetivo do cancelamento é contribuir na contenção de disseminação do coronavírus. O evento que foi cancelado iria tratar de um novo programa de incentivos fiscais, que teria a missão de substituir o Pro-Redes, criado com a mesma finalidade em 1999.

A proposta foi enviada pela prefeitura de Campo Grande e já recebeu várias emendas dos vereadores, com mudanças no texto original.

