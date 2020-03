Edir Macedo diz que coronavírus é obra do satanás

Começou a circular na internet, neste final de semana, um vídeo que mostra o líder religioso Edir Macedo minimizando a preocupação com o novo coronavírus. Na gravação ele chegar dizer que tudo não passa de uma histeria e uma tática de satanás.

Todo o vídeo de Edir é baseado em outra gravação feita pelo médico patologista Beny Schmidt, no qual é afirmado que o coronavírus não é capas de causar “nem uma gripe e também não é letal”, afirma o médico.

Baseados nessas informações o pastor diz que as pessoas estão apavoradas por algo, “que não condiz com a realidade”. O líder ainda culpa a mídia como responsável por causar pavor nas grandes nações do planeta.

Edir Macedo ainda afirma existir um interesse econômico “por trás” da doença que assola o mundo inteiro. Para finalizar seu pensamento ele revela que esse pânico causado pela doença é mais uma tática de satanás, causando medo e dúvida na população.

Veja o vídeo do pastor:

GRAVE: Vídeo mostra Edir Macedo dizendo que #coronavírus é inofensivo e que Satanás e mídia promovem medo https://t.co/S3yzsvfPmO via @monicabergamo pic.twitter.com/5sfMsuK37A — Jeff Nascimento (@jnascim) March 15, 2020

Apesar disso o Ministério da Saúde recomenda que a população evite aglomerações, principalmente em locais fechados, e lançou uma série de recomendações para a prevenção do vírus, são elas:

Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

Realizar lavagem frequente das mãos;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Manter os ambientes bem ventilados;

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

