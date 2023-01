Jornalista com dengue hemorrágica precisa de doação de sangue na Capital

A jornalista Nadyenka Castro, de Campo Grande, está precisando de doações de sangue após ser internada em um hospital com um quadro de dengue hemorrágica. A mobilização está sendo feita por amigos e familiares da profissional de comunicação nas redes sociais.

Conforme familiares, Nadyenka está recebendo transfusões de plaquetas e por isso é necessário repor os estoques. Dessa forma, não há critérios para tipagem sanguínea.

Assim, quem puder colaborar, pode procurar o Hemosul, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e direcionar a doação em nome da jornalista.

Para mais informações, o telefone de contato do Hemosul são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 9 9298-6316.

Critérios para doação de sangue:

Comparecer ao Hemosul, munido de documento oficial com foto;

Estar em boas condições de saúde, não estar gripado, doenças respiratórias ou com infecções;

Estar descansado, bem alimentado e hidratado;

Ter entre 16 e 69 anos (menores entre 16 e 17 anos podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal);

Pesar no mínimo 51 quilos.

