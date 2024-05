'Junho Prata': Campanha contra violência a idosos será lançada no dia 3 de junho

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

Os próximos 30 dias do mês de junho serão destinados a debater o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. Denominada “Junho Prata”, a campanha da Cidadania será lançada no próximo dia 3, no auditório da UEMS, em Campo Grande.

“Junho Prata” foi instituída pela Lei 5.215/2018, com objetivo de unir esforços para conscientizar a população quanto a importância do respeito à integridade física e psíquica da pessoa idosa e estimular a denúncia de ações violentas contra os idosos.

Desde então, o sexto mês do ano reúne Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cidadania; Assembleia Legislativa, pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; UEMS e demais parceiros na construção das políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências.

Dentro do Junho Prata, um extenso calendário de ações toma conta dos municípios do interior do Estado, e também da Capital, pelo protagonismo da pessoa idosa.

“A programação está repleta de atividades, como exposição de fotografias, apresentações culturais, mesa redonda e conferência e painéis de projetos. Vamos não só fortalecer o trabalho da rede de atendimento às pessoas idosas, mas também vamos falar com as pessoas idosas, dar voz a elas para que possam ser protagonistas”, ressalta a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também