LadrÃ£o arromba escritÃ³rio e furta chocolates de ONG na Capital; Assista

O escritório da Associação Amigos de Maria foi arrombado na madrugada dessa terça-feira (28), e todos os chocolates arrecadados na Páscoa foram furtados por um homem, em Campo Grande. Toda a ação do bandido foi registrada por uma câmera de segurança.

No vídeo, o ladrão aparece sozinho arrombando a janela do escritório, localizado no Jardim do Estados. O local é ponto de arrecadação da ONG. Nas imagens, é possível ver o homem furtar as doações, ele coloca tudo em uma espécie de caixas e isopor, e sai tranquilamente.

Há mais de 15 anos, a Associação Amigos de Maria presta serviços assistenciais para cerca de 140 famílias e 30 gestantes em situação de vulnerabilidade. No momento, 40 crianças recebem apoio e iriam receber os chocolates nesta Páscoa.

Após o crime, a Associação fez boletim de ocorrência e quer que o sujeito seja encontrado. “Gostaria muito que ele fosse encontrado, que ele pare e pense no que fez. Nada justifica isso, que ele seja responsabilizado”, afirmaram. Veja o momento:

Vamos ajudar?

A ONG pede ajuda para arrecadar novamente os chocolates furtados, e continuar com a ação de Páscoa para alegrar as crianças. A campanha vai até o dia 5 de abril. Participe!

