Lei institui data para conscientização sobre acidentes com escorpiões na Capital

A Prefeitura de Campo Grande instituiu o Dia Municipal de Atenção aos Acidentes com Escorpiões, que passa a ser celebrado anualmente em 16 de agosto. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (23) e inclui a data no Calendário Oficial de Eventos da Capital.

Sancionada pela prefeita, a norma tem como foco ampliar a conscientização da população sobre os riscos de acidentes com escorpiões, além de reforçar ações de prevenção e cuidados no convívio com esses animais, comuns em áreas urbanas.

De acordo com a lei, a data será dedicada à realização de campanhas educativas, palestras, distribuição de materiais informativos e ações de controle ambiental. O objetivo é reduzir o número de acidentes e atendimentos de saúde relacionados a picadas de escorpião, além de fortalecer a integração entre poder público, profissionais da saúde e a comunidade.

A legislação também prevê que as ações sejam desenvolvidas conforme a disponibilidade orçamentária do município e dentro da legislação vigente.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, somente em 2025, já foram registrados 1.949 acidentes envolvendo escorpiões na Capital, sem óbitos entre moradores. Em 2024, o município contabilizou 1.875 casos, também sem mortes.

