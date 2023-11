Lei Orçamentária Anual do Município é aprovada em R$ 6,4 bilhões

Com 624 emendas apresentadas pelos vereadores, a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi aprovada em duas sessões na Câmara Municipal de Campo Grande na terça-feira (28) com previsão de R$ 6,4 bilhões para o Município em 2024.

O montante representa um crescimento de 18,6% em comparação ao último ano. O relatório final, lido durante a sessão pelo vereador Papy, incorporou 187 emendas impositivas, que devem, obrigatoriamente, ser executadas pela Prefeitura. Serão R$ 440 mil para cada vereador, sendo que metade desse recurso precisa ser destinado à área da saúde.

Na lista de emendas, há recursos para melhorar a educação, manutenção de unidades de saúde, construção de academias ao ar livre, revitalização de praças, entre outras. São ainda 432 emendas ordinárias e outras cinco de redação.

Segundo o relator, vereador Papy, a participação popular foi fundamental para a construção da lei orçamentária anual. “Diversos bairros e associações apresentaram suas demandas diretamente, tanto em audiência pública, quanto em apresentação individual aos parlamentares”, considerou.

