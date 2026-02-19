Leilões do Cine Campo Grande e do Balneário do SESC encerram na próxima semana

Os lances para os leilões do prédio do antigo Cine Campo Grande, na Capital, e do Balneário do SESC, em Bonito, se encerram na próxima semana. Interessados em participar ainda podem agendar visitas técnicas aos imóveis por e-mail ([email protected]) ou pelo WhatsApp (67) 98200-0231. As vistorias são realizadas em dias úteis, das 9h às 17h, até o penúltimo dia útil anterior à data de encerramento de cada certame.

Em Campo Grande, o leilão do prédio onde funcionou o tradicional Cine Campo Grande (I e II) será encerrado às 14h do dia 24 de fevereiro (horário de MS). O imóvel, localizado na Rua 15 de Novembro, 750, tem lance mínimo de R$ 4.944.755,22 e pode ser arrematado por pessoas físicas ou jurídicas de qualquer parte do país. O edifício possui dois pavimentos e subsolo, totalizando 1.307,36 metros quadrados de área construída.

Já em Bonito, o Balneário do SESC terá a sessão pública final realizada a partir das 14h do dia 25 de fevereiro (horário de MS). A área, com 35,1583 hectares, está situada a cerca de 13 quilômetros do centro da cidade e tem lance mínimo fixado em R$ 15 milhões. O espaço é cortado por rios de águas cristalinas e conta com infraestrutura como quiosques, redário, parque infantil, piscina, cozinha industrial e salão com capacidade para até 120 pessoas.

O leilão do Cine Campo Grande é conduzido pela RP Leilões, sob responsabilidade do leiloeiro oficial Reinaldo Perdomo, por meio da plataforma www.rpleiloes.com.br. Já o certame do Balneário do SESC é realizado pela Casa de Leilões, sob condução do leiloeiro Gabriel Aude Leite de Araujo Silva, na plataforma www.casadeleiloes.com.br.

Os editais com regras de participação, condições de pagamento e demais detalhes estão disponíveis nas respectivas plataformas eletrônicas. Dúvidas também podem ser esclarecidas diretamente com as equipes responsáveis pelos leilões, por telefone ou e-mail, conforme indicado nos documentos oficiais.

