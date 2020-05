Licenciamento de veículos com placas final 1 e 2 será neste maio

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) anunciou nesta segunda-feira (4), que os proprietários de veículos com placas final 1 e 2 terão o mês de maio para quitar o licenciamento. Segundo o órgão, a data foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, falou novamente que não é necessário procurar as agências para o pagamento, bastando que o proprietário acesso ao site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile. Com isso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, ou seja, utilizando um aplicativo bancário.

“Sabemos que este é um momento difícil para todas as pessoas e que o isolamento social afetou de sobremaneira a vida de todos nós. Por isso optamos por apresentar esse tempo de prorrogação do prazo”, explicou Rudel.

Atualmente, o Detran-MS opera com apenas 50% dos servidores, em escala de revezamento. Os atendimentos também estão seguindo em formato de agendamento pela internet, o que facilita e evita a formação de aglomerações.

Acompanhe o calendário atual de licenciamento:



Placas final 1 e 2, Maio;

Placas final 3 e 4, Junho;

Placas final 5 e 6, Julho;

Placas final 7 e 8, Agosto;

Placas final 9, Setembro; e

Placas final 0, Outubro

