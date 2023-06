Mãe solo de cinco filhos pede por doações de roupas para as crianças na Capital

Você pode ajudar?! Uma família, composta pela mãe e os cinco filhos, está precisando de doações de roupas e calçados. Eles moram no bairro Universitário, em Campo Grande.

A mãe, Jéssica Silva, de 31 anos, tem uma menina de 15 anos, dois meninos, de 10 e 8 anos, e está grávida de gêmeas. As bebês estão programadas para nascerem no final do mês de julho deste ano. Ao JD1, uma amiga da família relatou se tratar de uma gravidez de risco. "A gravidez dela é de alto risco, por isso, tiveram que marcar logo o parto e as crianças vão nascer prematuras".

Além de roupas e calçados, a família precisa de ajuda com alimentos e gás de cozinha. Por conta da gravidez de risco, Jéssica não pode trabalhar, e conta com ajuda de doações.

"Ela me contou que na última gestação, o médico havia garantido que tinha feito a laqueadura, mas quando soube da gravidez tomou um susto, e ainda mais, sendo duas. Ela faz o acompanhamento do pré-natal certinho, e no CRAS conseguiu o enxoval para as meninas, mas ainda carece de roupas e fraldas", detalhou a amiga.

Aqueles que puderem e quiserem ajudar com qualquer valor, a chave do PIX é 046.006.401-01. Para doações de roupas e alimentos, entrar em contato com Jéssica pelo WhatsApp (67) 99212-6846. Ajude!

