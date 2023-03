Mais 200 vagas sÃ£o abertas para trabalho nas operaÃ§Ãµes tapa-buracos

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou a abertura de 200 vagas para novos beneficiários do Programa Assistencial de Inclusão Profissional (Proinc). O objetivo do recrutamento é atender as operações do tapa-buraco da Prefeitura por demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

“Desde setembro de 2022, é a quarta vez que fazemos chamamentos no Proinc, sendo que nos três editais anteriores, foram efetivados 550 beneficiários. Todos com vulnerabilidade social comprovada, estando, anteriormente, há 12 meses sem carteira assinada, e com o CadÚnico regularizado”, reforça o diretor-presidente da Funsat, Paulo Silva.

Os novos beneficiários serão escalados para realizar: limpeza, conservação e consertos diversos em praças, escolas, centros infantis, centros sociais, unidades de saúde ou assemelhados.

Requisitos

Poderão se inscrever para cadastro reserva as pessoas que tenham idade igual ou superior a 18 e 67 anos, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) – mediante apresentação da Folha resumo e número de Identificação Social (NIS). Outra obrigação é que o candidato esteja em situação de desemprego por período igual ou superior a 1 ano, além de ser residente de Campo Grande há pelo menos 1 ano.

O candidato deve apresentar no momento da inscrição todos os seus documentos originais. Referente ao núcleo familiar deverá apresentar: documento dos filhos (certidão de nascimento ou RG e CPF), se casado no civil (certidão de casamento), se convivente (RG e CPF). O beneficiário do Proinc é atendido com renda de um salário mínimo, cesta básica mensal, vale-transporte e alimentação no horário de trabalho.

As inscrições do cadastro reserva serão realizadas presencialmente na sede da Funsat, entre os dias 30 e 5 abril, onde os candidatos poderão se apresentar com a documentação de pré-requisito para a inscrição.

Mais informações no telefone (67) 4042-0585, ramal 5833, ou na Funsat, localizada na Rua 14 de julho, 992, Vila Glória.

