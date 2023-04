Mais de 22 mil pessoas devem passar pela rodoviária da Capital no feriadão

O feriadão prolongado de Tiradentes na sexta-feira (21), será movimentado. Entre os dias 20 a 24 de abril, mais de 22 mil pessoas devem passar pela rodoviária Antônio Mendes Canale, em Campo Grande.

Segundo a concessionária, no mesmo período, mais de cinco mil pessoas devem embarcar no local, tendo Corumbá, Dourados, Ponta Porã, São Paulo e Brasília como os destinos mais procurados.

Tendo em vista o fluxo de pessoas para a data, o polo preparou ônibus extras que serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros caso seja necessário.

Orientações- A companhia alerta que os passageiros não esqueçam os documentos com fotos, que também são exigidos para o embarque de crianças e adolescentes. Menos de 16 anos que forem viajar sem os pais, precisam de autorização. Para informações, acesse: www.tjms.jus.br,em Serviços / Autorização de Viagem.

Limite de bagagem: São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. A recomendação é de que o passageiro identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

Horário: Vale lembrar que é importante chegar com, 30 minutos de antecedência do horário agendado.

Remarcação de passagens: A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

