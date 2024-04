Mais de 50 assistentes educacionais inclusivos estão sendo convocados pela prefeitura

Cinquenta e oito assistentes educacionais inclusivos estão sendo convocados pela prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para atuarem nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Conforme o edital de número 02/2024-11, publicado no Diogrande desta quarta-feira (3), a contratação de pessoal é para atuar nas unidades escolares da Reme, em razão do início do ano letivo e abertura de 166 novas salas de aula.

Portanto, estão sendo convocados 58 assistentes, que devem comparecer na Semed, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, no dia 4 de abril, próxima quinta-feira, às 8h.

Os convocados vão receber orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A relação nominal pode ser conferida no Diário, a partir da página 10, clicando aqui.

