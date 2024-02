Mais segurança: Base Móvel da GCM vai atender no centro da Capital nesta semana

Inaugurada na semana passada para atender os anseios da população com rondas nas sete regiões urbanas de Campo Grande, a Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana vai estar atendendo nesta semana na região central da Capital.

A Base foi instalada nessa segunda-feira (12), na Avenida Afonso Pena, em frente à Morada dos Baís, por onde permanecerá nos próximos dias.

“A GCM está na segunda região da operação Guarda em Ação. Como a região da Morada dos Baís é um local vulnerável, com bastante fluxo de pessoas, a instalação da base nesse ponto atende a um pedido dos moradores e comerciantes da região”, justificou o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

A Base Móvel na região do Centro irá funcionar das 7h às 22h com rondas. A base deve ficar em média por uma semana em cada local. Conforme o secretário da Sesdes, as regiões foram elencadas baseada na demanda da população.

Ao todo, 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos farão o reforço no local. Também estarão presente a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e GEMOP (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento) para trabalhos na segurança da região.

