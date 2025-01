Manifestantes ameaçam bloquear BR-163 por 1h após CCR não enviar representante

A CCR MSVia, concessionária responsável pelo trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, desistiu e não enviará um representante da empresa para conversar com os manifestantes que bloqueiam a BR-163 na entrada do Bairro Noroeste.

Os moradores informaram que, inicialmente, a concessionária havia dito que enviaria um representante para o local da manifestação, para ouvir as demandas da população, no entanto, acabou desistindo dessa opção.

Inicialmente, os moradores haviam dito que a pista seguiria bloqueada por volta de 30 minutos, e que após o período abririam uma das faixas para circulação de veículos, e iriam alternar entre qual faixa estaria livre.

No entanto, após a recusa da concessionária em enviar representante, os moradores agora ameaçam manter a via bloqueada pelo período de 1 hora. Eles também bloquearam as estradas vicinais da rodovia, que vinham sendo utilizadas como caminho alternativa pelos motoristas

O JD1 tentou contato com a CCR MSVia e não recebeu resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue livre para manifestações da concessionária.

Enquanto os manifestantes cantam palavras de “não vai liberar”, motoristas estão realizando um ‘buzinaço’ em protesto contra o bloqueio da via. Confira vídeo registrado no local:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também