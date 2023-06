Maratona de Campo Grande interditará 42km das ruas no domingo

Para a realização da segunda edição da Maratona de Campo Grande, dezenas de ruas e avenidas do centro de Campo Grande estarão parcialmente interditadas neste domingo (2), das 5h da manhã ao meio-dia.

A Maratona com percursos de 7 km e 21 km contemplará corredores de rua da Capital e de outras regiões do Brasil, com 2 mil participantes inscritos.

“A Agetran, como o órgão responsável pelo trânsito de Campo Grande, coordenará esse trabalho, priorizando a segurança dos participantes da competição, assim como a de todos os moradores da nossa cidade. São várias instituições que estarão dando apoio, assim como a organização da corrida, com o percurso devidamente sinalizado e agentes posicionados em pontos estratégicos”, explica o gerente de fiscalização da Agetran, Carlos Guarini.

Segundo a organização, o trânsito será totalmente liberado até o meio-dia, mas as vias serão imediatamente abertas após a passagem do último participante da corrida, o que pode ocorrer antes do horário previsto para o encerramento.

A logística de interdição das vias da Maratona de Campo Grande começa às 4h do dia 2 de julho. Serão 42 km de fechamento pelas ruas da Capital. "Para esse trabalho está sendo realizada uma megaoperação, coordenada pela Agetran juntamente com a Sesdes, a Guarda Municipal, a Sejusp, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran, mais equipe técnica da prova, que possui seis coordenadores e mais de 200 staffs de fechamento”, detalha Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Ao todo, serão 290 pessoas de todos os órgãos envolvidos e da organização da prova trabalhando nessa logística de interdições e garantindo a segurança de todos os envolvidos. “O Detran ficará responsável por coordenar o trânsito e o fluxo de veículos na região do Parque dos Poderes. As interdições para a maratona ocorrerão das 5h até 13h, após a finalização do evento o parque manterá seu fechamento normal do projeto Amigos do Parque até as 19h”, afirma Otílio Ruben Ajala Júnior, chefe da Fiscalização de Trânsito do Detran-MS.

Confira as rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período de interdições.

- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Paraíba (entre Av. Afonso Pena e Rua da Paz)

Alternativa: Rua Espírito Santo

- Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe)

Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

- Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro)

Alternativas: Av. Ceará e Rua 15 de Novembro

- Rua 25 de Dezembro (entre Rua Euclides da Cunha e Rua Barão do Rio Branco)

Alternativa: Rua Maracaju

- Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho)

Alternativa: Av. Afonso Pena

- Rua 14 de Julho (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Eça de Queiroz)

Alternativa: Rua Rui Barbosa

- Rua Eça de Queiroz (entre Rua 14 de Julho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Av. Euler de Azevedo

- Av. Ernesto Geisel (entre Av. Fernando Correa da Costa e Rua Eça de Queiroz)

Alternativas: Rua Rui Barbosa ou Orla Morena

- Av. Fernando Correa da Costa (entre Rua Joaquim Murtinho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Rua Joaquim Murtinho

- Av. Ricardo Brandão (entre Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativas: Av. Ceará e Av. Afonso Pena

- Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo (entre Av. Ricardo Brandão e Av. Afonso Pena)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Professor Luiz Alexandre (entre Av. Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Av. Professor Luiz Alexandre)

Alternativas: Av. Mato Grosso ou Rua Joaquim Murtinho

- Av. Hiroshima (entre Rua Jamil Naglis e Rua Olivia Enciso)

Alternativa: Rua Vitório Zeola

- Av. Alberto de Araújo Arruda (entre Rua Olivia Enciso e Rua João Jorge Chacha)

Alternativa: Rua Vitório Zeola

- Sobre as vias interditadas do Parque dos Poderes, o Detran informa:

A Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales e a Av. Desembargador Leão Neto do Carmo operarão em contrafluxo. A Av. Desembargador José Nunes da Cunha estará totalmente interditada entre a rotatória da Seinfra e a Av. Mato Grosso. As vias de acesso ao parque serão Av. do Poeta, Av. Jornalista Marcos Fernando Rodrigues e Av. Desembargador Leão Neto do Carmo.

