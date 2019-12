Marquinhos entrega mais 35 novos ônibus

O prefeito, Marquinhos Trad (PSD) entregou, nesta segunda-feira (2), 35 novos veículos entre ônibus e micro-ônibus de um lote de 55, na Cidade de Natal, localizada nos altos da avenida Afonso Pena. Para o prefeito a entrega dos novos ônibus significa o cumprimento de um contrato, de obrigações que o consórcio deve fazer para a cidade.

Marquinhos também destacou que é necessário que eles reduzam o tempo de vida dos veículos que colocam para transportar os usuários de maneira coletivamente. ‘’A vinda desses 176 novos ônibus na nossa gestão reduz o tempo de vida do contrato e evita com que os usuários passem por transtornos e que a gente aplique as multas correspondentes’’, disse.

O diretor presidente da Agência Municipal de Regulamentação dos Serviços Públicos (AGEREG), Vinícius Leite Campos ressaltou que o reajuste salarial foi um grande impacto em cima da negociação em razão ao preso da tarifa. ‘’Ainda não há uma base dos valores, pelo fato de que o reajuste salarial dos servidores é muito impactante no calculo para o tarifado, mas no site da agência há uma fórmula e todos os insumos que compõe, para que o próprio cidadão faça o cálculo e tenha pelo menos uma noção’’, afirmou.

No último dia 22 de outubro deste ano, o prefeito já havia entregue 20 ônibus, e com os 35 entregues nesta tarde a prefeitura cumpre o lote deste ano no total de 55 novos veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também