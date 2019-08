Marquinhos entrega novos pontos de ônibus com cobertura

O prefeito Marquinhos Trad entregou nesta quarta-feira (21) a primeira etapa de instalação de novos pontos de ônibus, com 100 abrigos em Campo Grande, durante solenidade no bairro Coophatrabalho.

Em seu discurso, o prefeito destacou que “é preciso pensar mais nas pessoas do que no cimento”. “A gestão tem que dar conforto necessário quando o cidadão está esperando um ônibus. Ponto de ônibus seria obrigação do poder público, mas alguém deixou de fazer e o que era simples virou um evento”, afirmou.

O sistema de transporte da cidade tem 3.479 pontos, sendo 2.097 com cobertura e 1.382 sem. O projeto é que nas próximas etapas a prefeitura instale mais 610, totalizando 712 novos pontos de ônibus com cobertura.

O investimento gira em torno de R$ 2 milhões, recurso do Projeto de Mobilidade Urbana. O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, destacou que o investimento não se resume apenas na cobertura, engloba também a instalação de calçada nos 7 metros quadrados e instalação de piso tátil para proporcionar acessibilidade.

A solenidade contou com a presença de vereadores e secretários municipais.

Deixe seu Comentário

Leia Também