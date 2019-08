Marquinhos volta à Brasília em buscas de recursos para a capital

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad voltou a Brasília nesta segunda-feira (19) em busca de recursos para a capital sul-mato-grossense.

Em vídeo publicado, no perfil dele no Instagram, ainda pela madrugada o gestor municipal diz: “chegamos a Brasília, 5h51, aqui Deus abrirá as portas, e muitos recursos para nossa cidade”.

Já em outra postagem ele acrescentou que contará com ajuda do senador Nelsinho Trad. “Buscando recursos com o coordenador da bancada federal mais habitação e infraestrutura Campo Grande bem melhor”, finalizou Marquinhos.

