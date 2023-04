Mato Grosso do Sul registrou mais de mil novas empresas em um mês

Mato Grosso do Sul registrou 1.092 novas empresas no mês de março, o número representa 31% a mais, em relação ao mês de fevereiro, quando o número de novos negócios chegou a 834, é o que aponta os indicadores do Estado.

Para o governador Eduardo Riedel, o resultado pode ser explicado pelo bom momento da economia sul-mato-grossense, o que é demonstrado por vários indicadores, inclusive na geração de empregos, sendo o Estado com a terceira menor taxa de desocupação do País (3,2%). "Esse crescimento certamente tem seu impacto na transformação socioeconômica de Mato Grosso do Sul", destaca o governador Eduardo Riedel.

Na mesma linha, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, os números registrados pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) são algo além de bons indicadores, mas caracterizam a alcance do pleno emprego.

"Esses números reforçam um reposicionamento do Estado do ponto de vista econômico nos últimos anos, fruto de um conjunto de medidas e políticas públicas que possibilitaram o crescimento da economia com a concessão de incentivos fiscais, a segurança jurídica por meio da Lei de Liberdade Econômica, um ambiente favorável aos investimentos que se refletem também na geração de empregos e melhoria da renda da população", disse Jaime.

Setores- O setor de Serviços continua respondendo pela grande maioria das novas empresas abertas. Foram 780 em março, ou 71,43% do total. O Comércio vem em segundo com 270 firmas e a Indústria com 3,85%. Desde o início do ano a quantidade de empresas no Estado aumentou em 2.670, sendo 1.907 de Serviços, 658 do Comércio e 105 da Indústria.

Campo Grande concentra a maior fatia desses novos negócios: 439, respondendo por 40,20% do total. Em segundo aparece Dourados (144) e em terceiro Três Lagoas (45 empresas). Na sequência estão Ponta Porã (36), Naviraí (30), Chapadão do Sul (24) e Corumbá (22). Ribas do Rio Pardo aparece em oitavo, com 19 empresas novas abertas em março.

