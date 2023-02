Menino que morreu após se afogar em piscina fez 2 anos no domingo na Capital

A criança que faleceu em uma unidade de saúde, no início da tarde de quinta-feira (23), logo após se afogar na piscina de sua residência no bairro São Conrado, em Campo Grande, havia completado dois anos no último domingo (19).

A informação foi compartilhada por meio das redes sociais de amigos e familiares que lamentaram bastante o ocorrido, que deixou a mãe consternada e abalada na saída da unidade de saúde.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, ele foi encontrado por volta das 10h50 pelos familiares. Inicialmente, foi acionado o socorro por parte do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, mas a família preferiu conduzi-lo por meios próprios para o USF (Unidade de Saúde da Família) Santa Emília.

Ele chegou a ser socorrido e passou por mais de 1 hora de tentativa de reanimação, quando houve a confirmação do falecimento do menino.

A Sesau (Secretária Municipal de Saúde), informou que o óbito foi constatado pela médica do SAMU às 12h05, após 1h20 de tentativa de reanimação. “Afogamento foi encontrado boiando na piscina de casa pela família”.

Os familiares saíram do local extremamente abalados. Socorristas que atenderam a ocorrência saíram da unidade de saúde com “semblante triste”.

