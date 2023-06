Mês de junho é lembrado no combate a violência a idosos

O mês de junho é lembrado pela campanha "Junho Prata" com o intuito de conscientizar as pessoas no combate a violência e maus-tratos contra pessoas idosas em Mato Grosso do Sul.

O Governo do Estado intensifica ações com o objetivo de diminuir os índices. Para a secretária-adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Viviane Luiza, o envelhecimento populacional exige ações rápidas e eficazes.

"Nosso papel enquanto Estado é estarmos atentos a essas transformações e desenvolver ações conjuntas com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais da população idosa, entre esses envelhecer com dignidade, sem violência e sem discriminação

De acordo com dados do em painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nos primeiros cinco meses de 2023, o Disque 100, recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra pessoas idosas, que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos como violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material.

Dados da OMS, apuram que pelo menos 15,7% da população idosa no mundo está submetida a algum tipo de violência.

“Neste mês de junho, vamos unir esforços visando à conscientização sobre a importância do respeito à integridade física e psíquica dos idosos. Todos os tipos de violência precisam ser denunciados e investigados, seja ela física, psicológica, sexual, abandono, negligência financeira e maus-tratos”, destaca o deputado Renato Câmara, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e autor da Lei que criou a campanha no Estado.

