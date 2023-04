Meteorologia indica instabilidade e chuvas podem ocorrer em MS nesta quinta

A meteorologia mantém a indicação de chuva para a quinta-feira (13) em Mato Grosso do Sul por conta da atuação de uma frente fria oceânica. A instabilidade já vem sendo anunciada desde o início da semana.

A chuva quase atingiu Campo Grande na quarta-feira (12). Algumas regiões da cidade registraram rápidas pancadas, mas logo o tempo ficou firme, mas a expectativa é de novo de tempo fechado para as próximas horas.

A mínima em Campo Grande será de 20°C e a máxima de 28°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca que podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 mm/24h.

Em Dourados, a mínima será de 20ºC e a máxima de 29°C. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Ponta Porã terá mínima de 20°C e máxima de 27°C. Porto Murtinho registra 23°C de mínima e atinge 29°C de máxima.

Na parte de cima do mapa, Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 31°C; Camapuã terá mínima de 21°C e máxima de 30°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 29°C; e Aquidauana terá mínima de 22°C e máxima de 30ºC.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também