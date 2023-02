'Minhas forças foram tiradas', diz mãe emocionada após morte do filho de 2 anos

"Galeguinho", "anjo", o "lolinho do cabelo cacheado", "meu loiro do cabelinho de anjo", todas essas palavras carinhosas se referem ao pequeno Theo, de 2 anos, que não sobreviveu após mais de uma hora de reanimação em uma unidade de saúde, logo depois de se afogar na piscina de sua casa, no bairro São Conrado, em Campo Grande, no início da tarde de ontem (23).

A situação não abalou apenas os familiares e amigos, mas também quem esteve atuando na tentativa de trazer de volta a vida, o menino amado por muitos que tinha uma vida inteira pela frente. O semblante de abatimento era visível nos socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

"E todas as minhas forças foram tiradas porque você se foi, meu Theozinho, meu príncipe. Mamãe te ama tanto, meu filho", escreveu a mãe nas redes sociais em uma publicação bastante emocionada.

Outras pessoas também se despediram do menino e encaminharam mensagens de apoio para a jovem mãe. Algumas pessoas ainda mudaram suas respectivas fotos dos perfis por uma imagem em que dizia "Quanto vale um sorriso? Luto pelo Théo".

"Você foi a melhor coisa que aconteceu na vida da sua mamãe e da sua mãeavó. Que Deus te receba de braços abertos, meu anjo. Você lutou pela vida quando nasceu, oramos para você viver e hoje oramos para Deus te receber aí em cima, meu eterno anjo Theo", disse uma pessoa bastante próxima da família.

Há quem gostaria que a notícia recebida fosse uma mentira. "Meu Deus, diz que é mentira, meu loiro do cabelinho de anjo". "Theuzinho voltou para o céu com os anjos", disse outra conhecida.

"Sei que nenhuma palavra que eu te escrever agora vai te acalmar nesse momento dolorido, mas eu te desejo de todo meu coração meus sentimentos, que Deus conforte seu coração e de seus familiares", contou uma amiga em mensagem encaminhada para a mãe da criança.

