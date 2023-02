Menino de 2 anos foi encontrado boiando na piscina de casa pela família

O menino, de apenas 2 anos, que morreu após se afogar no final da manhã desta quinta-feira (23) no bairro São Conrado, foi encontrado boiando na piscina pelos familiares. Ele chegou a ser socorrido e passou por mais de 1 hora de tentativa de reanimação.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, ele foi encontrado por volta das 10h50 da manhã pelos familiares. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados, mas como as unidades disponíveis estavam longe o menino foi levado pelos pais até a USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Santa Emilia.

A Sesau (Secretária Municipal de Saúde), informou que o óbito foi constatado pela médica do SAMU às 12h05, após 1h20 de tentativa de reanimação. “Afogamento foi encontrado boiando na piscina de casa pela família”.

Os familiares saíram do local extremamente abalados. Enquanto a reportagem do JD1 estava acompanhando o resgate, pôde-se ouvir os gritos de dor e desespero da mãe do bebê quando a morte do filho foi confirmada pela equipe médica.

Socorristas que atenderam a ocorrência saíram da unidade de saúde com “semblante triste”. A unidade de saúde teve as portas fechadas para preservar a privacidade da família.

