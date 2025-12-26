Menu
Missa marca encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo com interdições

Celebração na Catedral deve reunir cerca de 7 mil fiéis e concentrará padres e religiosos da diocese

26 dezembro 2025 - 09h55Sarah Chaves
Abertura JubileuAbertura Jubileu   (Divulgação )

Com expectativa de reunir cerca de 7 mil fiéis, a Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua celebra, neste domingo (28), às 16h, a missa solene de encerramento do Jubileu da Esperança. A celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Dimas e marca a conclusão do tempo jubilar vivido pela Igreja Católica Apostólica Romana.

Excepcionalmente neste dia, todos os párocos e religiosos da diocese participarão da celebração na Catedral. Por esse motivo, não haverá missas nos períodos vespertino e noturno nas demais paróquias.

A organização montou uma estrutura especial, com telões, tendas e praça de alimentação, oferecendo mais conforto e organização aos participantes.

Bloqueios

Em razão da montagem da estrutura e da realização do evento, o trânsito sofrerá alterações no entorno da Catedral.

A Travessa Lydia Baís ficará bloqueada a partir de sexta-feira (26), às 15h, até segunda-feira (29), às 15h. Já a Rua Sete de Setembro, no trecho entre a Rua 14 de Julho e a Rua Calógeras, será interditada a partir das 6h de sábado (27) até segunda-feira (29), às 14h.

A organização orienta os fiéis e a população a utilizarem rotas alternativas e chegarem com antecedência.

Jubileu

O Jubileu é uma tradição milenar da Igreja Católica, caracterizada como um tempo especial de graça, perdão, reconciliação e renovação espiritual. Neste ano jubilar, o tema central é “Esperança”, virtude que inspira a fé, o amor e o compromisso com um futuro melhor.

Na Igreja Católica, os Jubileus Ordinários ocorrem a cada 25 anos e são marcados pela abertura das Portas Santas em basílicas designadas, simbolizando o caminho da salvação. 

Serviço

Data: Domingo (28)
Horário: 16h
Local: Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, Travessa Lydia Baís, s/n, Centro

