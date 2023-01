Monitor de alunos e agente de patrimônio devem se apresentar na segunda

Candidatos aprovados em processo seletivo para monitor de alunos e agente patrimonial da prefeitura de Campo Grande foram convocados por meio de decreto no Diário Oficial nesta sexta-feira (6). Selecionados devem se apresentar na segunda-feira (9).

Comparecimento dos candidatos está marcado para às 9h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, para orientações sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista de aprovados e demais informações podem ser conferidas na edição de hoje do Diário Oficial, disponível no Diogrande.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também